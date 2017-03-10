Полярный научно-исследовательский институт морского рыбного хозяйства и океанографии имени Книповича отмечает сегодня 96-й день рождения

Это старейшее научное учреждение северного региона России, преемник Плавучего морского научного института, учрежденного Декретом Ленина 10 марта 1921 года. С 1935 года носит имя основоположника рыбохозяйственной науки на Русском Севере, почетного академика Академии наук СССР Николая Михайловича Книповича. В годы Великой Отечественной войны Институт был эвакуирован в Архангельск.

Основная задача коллектива учёных ПИНРО — ежегодное обоснование величины общего допустимого улова промысловых рыб, беспозвоночных, водорослей и млекопитающих. Основное научное внимание уделяется треске, пикше, мойве, сельди, гренландскому палтусу, баренцевоморской популяции камчатского краба, сёмге. Район ответственности института — Карское, Баренцево, Белое, Норвежское, Гренландское моря, воды Северо-Западной Атлантики, а также пресноводные водоёмы Мурманской и Архангельской областей, республики Коми, Ненецкого автономного округа.



