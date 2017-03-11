Вниманию мурманчан! Информация об изменении организации дорожного движения на пересечении проспекта Героев-североморцев и улицы Чумбарова-Лучинского

Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска информирует об изменении организации дорожного движения на пересечении проспекта Героев-североморцев и улицы Чумбарова-Лучинского.



В целях оптимизации дорожного движения с 13 марта будет закрыт пешеходный переход от дома №38 к дому №33 по проспекту Героев-североморцев (управление Ленинского административного округа). Переход пешеходов будет осуществляться только от дома №40 к дому №33а по проспекту Героев-североморцев.



При движении по улице Чумбарова-Лучинского будет разрешен правый поворот на проспект Героев-североморцев с двух полос движения.



/ Администрация города Мурманска /



