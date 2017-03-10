Сотрудники ГИБДД в Мурманске подвели итоги очередного этапа операции «Нетрезвый водитель»

В праздничные дни сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Мурманской области несли службу в усиленном режиме. Особое внимание инспекторы уделяли профилактике нетрезвого вождения.



Так, в предпраздничный день 7 марта на дорогах Мурманска было выявлено 3 недобросовестных водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения. В отношении одного из них возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ за повторное управление автомобилем в нетрезвом состоянии.



8 марта задержан один водитель в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, в Международный женский день на дорогах областного центра сотрудниками ГИБДД выявлено более 100 нарушений ПДД, из них 5 водителей сели за руль без права управления транспортным средством, 13 допустили превышение скоростного режима, а 6 - проезд на запрещающий сигнал светофора.



Стоит отметить, что такие операции проводятся в областном центре постоянно. Основная цель – это профилактика нарушений Правил дорожного движения со стороны водителей и контроль за состоянием дорожной обстановки.





/ Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области /



