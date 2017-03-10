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10.03.2017 12:05

Главный врач Мурманской областной стоматологической поликлиники Эмма Толмачёва – сегодня гость дневного эфира «Радио России – Мурманск»

Алена Ермоленко.

О ситуации с оказанием стоматологической помощи в Мурманске пойдет речь сегодня в передаче «Север мой». На вопросы слушателей ответит главный врач областной стоматологической поликлиники Эмма Толмачёва. Передачу можно послушать традиционно по проводному радио, а также в FM-диапазоне - в Мурманске на частоте 107,4 FM. Кроме того, на нашем сайте — murman.tv - будет вестись видеотрансляция эфира. Она будет доступна во вкладке — онлайн-радио. Вы можете принять участие в разговоре, задавая вопросы по телефону: 685-225. Передача начнется на «Радио России - Мурманск» сегодня в 13 часов 10 минут.



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