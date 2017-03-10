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10.03.2017 11:59

ГТРК "Мурман" поздравляет губернатора Мурманской области Марину Ковтун с днем рождения

Уважаемая Марина Васильевна, поздравляем Вас с днем рождения! Ваша 5-летняя деятельность на посту губернатора Мурманской области свидетельствует о том, что Вы состоялись как грамотный управленец, инициатор крупных проектов на благо родного края. Своими деловыми качествами, творческим отношением к сложной, каждодневной, ответственной работе по улучшению жизни северян - Вы давно заслужили уважение земляков. Желаем Вам , высококлассному профессионалу и очаровательной женщине, новых успехов в служении Кольскому Заполярью, энергии, надежных помощников, крепкого здоровья, счастья, благополучия Вам и Вашей семье, а Мурманской области дальнейшего процветания. Пусть Вам  всегда и во всем сопутствует удача .

С уважением , коллектив ГТРК"Мурман"
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