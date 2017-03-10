Пожарно-спасательные подразделения Мурманской области ликвидировали пожар в областном центре

10 марта 2017 года в 04 часа 48 минут на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании автомобиля по адресу: г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 80. В результате пожара моторный отсек выгорел полностью, оплавилась правая передняя фара, обгорел бампер, обгорело лакокрасочное покрытие передних крыльев и капота. На месте пожара работало одно пожарно-спасательное подразделение (9 человек личного состава, 2 единицы техники). Причины пожара устанавливаются.



Информационные материалы подготовлены ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области»



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