Продолжается голосование жителей моногородов Мурманской области за главные улицы

Жителей моногородов Мурманской области приглашают определить главную улицу в своем городе путем голосования на сайте моногорода.рф. Голосование продлится до 15 марта. Полученные данные будут проанализированы и переданы Федеральному Правительству, региональным и муниципальным властям. Выбранная по результатам голосования улица будет в обязательном порядке благоустроена.



На территории Мурманской области расположено семь моногородов: Кировск, Оленегорск, Мончегорск, Ковдор, Заполярный, Никель и Ревда. По словам первого заместителя председателя Правительства Российской Федерации Игоря Шувалова, именно жители моногорода должны определить главную улицу, а также высказать через публичное обсуждение свое видение ее облика, пожелания и идеи по ее улучшению.





/ Министерство экономического развития Мурманской области /