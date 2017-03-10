В Мурманске в ходе погони задержан водитель, пытавшийся скрыться от патрульной машины ОБ ДПС

В ночь с 26 на 27 февраля в Октябрьском округе областного центра внимание инспекторов ОБ ДПС привлек автомобиль «Ниссан Патфайндер», стоявший по улице Радищева на зеленый сигнал светофора. Автомобиль начал движение на запрещающий сигнал при приближении сотрудников Госавтоинспекции.



Требование сотрудников полиции об остановке водитель проигнорировал. Увеличивая скорость, нарушая Правила дорожного движения и создавая угрозу для окружающих, автолюбитель опасно маневрировал по улицам города и попытался скрыться от ДПС в гаражном кооперативе. Транспортное средство было остановлено при наезде на сугроб в районе д. 6 по улице Радищева. Водитель иномарки пытался убежать, однако был задержан инспекторами ОБ ДПС ГИБДД.



В ходе освидетельствования полицейские установили у водителя состояние алкогольного опьянения. В отношении мурманчанина 1982 года рождения сотрудники ГИБДД составили административные протоколы за проезды на запрещающие сигналы светофора по ч.1 ст.12.12 КоАП РФ, проезд под запрещающий знак по ч.1 ст.12.16 КоАП РФ, за неостановку транспортного средства по требованию сотрудника полиции по ч.2 ст. 12.25 КоАП РФ и управление транспортным средством в состоянии опьянения по ч.1 ст.12.8 КоАП РФ. Стоит отметить, что водитель все нарушения признал полностью, раскаялся, а наложенные штрафы оплатил уже на следующий день.



Отдельный батальон ДПС ГИБДД УМВД России по Мурманской области напоминает водителям о недопустимости управления транспортным средством в состоянии опьянения, призывает задуматься о последствиях нетрезвого вождения и безопасности окружающих.



Полиция просит граждан, которые стали свидетелями управления автомобилем водителем с признаками опьянения, сообщать о данных фактах в дежурную часть ОБ ДПС ГИБДД по телефонам 127, 42-18-45.



/ Пресс-служба УМВД России по Мурманской области /