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10.03.2017 10:39

В Кандалакше пройдет II этап IV Кубка Мурманской области по юкигассен

Татьяна Нестерова.

Завтра, в субботу в Кандалакше на стадионе спорта пройдет II этап IV Кубка Мурманской области по юкигассен. В прошлом году в "Снежном циклоне" принял участие и сам глава муниципалитета Михаил Павлов. В новой игре в снежки участниками станут команды Ковдора, Полярных Зорь, Кандалакшского района. По правилам в команде - от 8 до 10 человек: капитан, нападающие, защитники и запасные игроки. У каждой команды свое название, флаг, форма. В этом году традиционный кубок по юкингассен стартовал в феврале в Мурманске. Второй этап прошел в Мончегорске. Финиширует игра в Кировске. Команда-победитель примет участие в финском городе Кемиярви в Чемпионате Европы по снежкам.
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