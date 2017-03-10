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10.03.2017 12:40

В Октябрьский районный суд г. Мурманска направлено уголовное дело по факту размещения в сети Интернет публичных призывов к осуществлению террористической деятельности

Прокуратурой Октябрьского округа г. Мурманска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по факту размещения в сети Интернет публичных призывов к осуществлению террористической деятельности.

Согласно материалам уголовного дела, уроженец г. Мурманска, 1998 года рождения, разместил в сети Интернет на странице в популярной социальной сети, изображения с надписями призывающими к осуществлению террористической деятельности, а также надписи, направленные на возбуждение ненависти, вражды и унижение достоинства группы лиц по признаку национальности.

Действия молодого человека, квалифицированы органом предварительного следствия по ч.1 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности) и ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

В ходе следствия обвиняемый признал вину в инкриминируемых преступлениях.

В настоящее время уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд г. Мурманска для рассмотрения по существу.

/ Прокуратура Мурманской области /
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