В Октябрьский районный суд г. Мурманска направлено уголовное дело по факту размещения в сети Интернет публичных призывов к осуществлению террористической деятельности

Прокуратурой Октябрьского округа г. Мурманска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по факту размещения в сети Интернет публичных призывов к осуществлению террористической деятельности.



Согласно материалам уголовного дела, уроженец г. Мурманска, 1998 года рождения, разместил в сети Интернет на странице в популярной социальной сети, изображения с надписями призывающими к осуществлению террористической деятельности, а также надписи, направленные на возбуждение ненависти, вражды и унижение достоинства группы лиц по признаку национальности.



Действия молодого человека, квалифицированы органом предварительного следствия по ч.1 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности) и ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).



В ходе следствия обвиняемый признал вину в инкриминируемых преступлениях.



В настоящее время уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд г. Мурманска для рассмотрения по существу.



/ Прокуратура Мурманской области /



