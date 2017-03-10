В МГТУ начался отборочный тур XVII Чемпионата по программированию

В целях выявления талантливых и способных обучающихся и развития их интереса к профессиональной деятельности в области информационных технологий кафедра математики, информационных систем и программного обеспечения МГТУ проводит ХVII Чемпионат по программированию среди студентов и школьников Мурманской области.



Чемпионат направлен на популяризацию программирования и информационных технологий среди студентов и школьников, активизацию работы со студентами и школьниками в рамках спецкурсов, кружков, научных обществ и других форм работы в сфере информационно-коммуникационных технологий. Кроме того, чемпионат призван стимулировать развитие коммуникативных способностей и творческой инициативы студентов и школьников.



За годы проведения чемпионата он стал популярным среди студентов и школьников: из года в год в нем принимают участие команды из Кандалакши, Апатитов, Североморска и Мурманска.



Чемпионат проводится в два тура: заочный (дистанционный) и очный. Отборочный этап чемпионата будет проходить в дистанционном режиме с 9 по 26 марта, а финал состоится 1 апреля на кафедре математики, информационных систем и программного обеспечения.



Традиционно спонсором чемпионата выступает студия 17 Bullets, которая является мурманским филиалом международной компании Game Insight, занимающейся разработкой и изданием игр для мобильных и социальных платформ.



/ Пресс-служба МГТУ /