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10.03.2017 11:55

Юные мурманчане изучили «Сложности перехода»

В рамках социальной кампании «Сложности перехода» учащиеся первых и вторых классов гимназии №10 г. Мурманска встретились с инспектором по пропаганде безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Ольгой Ратовой.

Беседа с ребятами началась обсуждения вопросов – что за служба Госавтоинспекция и для чего она нужна, почему уделяется такое большое внимание дорожной безопасности.

Затем школьники вместе с сотрудником полиции посмотрели обучающий фильм о  безопасном поведении на проезжей части. Чтобы закрепить полученные знания, после просмотра фильма ребята ответили на вопросы сотрудника ГИБДД.

Дети дружно рассказывали, где и как правильно переходить дорогу, какие бывают дорожные знаки, разметка и для чего они нужны, вспомнили и о том, что при переходе проезжей части недопустимо разговаривать по телефону или слушать музыку в наушниках, поскольку снижение внимания на дороге может привести к дорожно-транспортному происшествию.

В конце встречи Ольга Ратова подарила ребятам закладки и диски с циклом телепередач по безопасности дорожного движения. В свою очередь, юные северяне пообещали быть самыми примерными пешеходами.

 

/ Пресс-служба УМВД России по Мурманской области /
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