Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
10.03.2017 11:40

"Весенние первоцветы". В Коле состоялась выставка-конкурс детского творчества

С 21 по 28 февраля на базе ДЮЦ Кольского района организована работа выставки-конкурса детского творчества «Весенние первоцветы» (далее – Конкурс). Конкурс проводится в целях пропаганды детского творчества формирования эстетического вкуса у подрастающего поколения, выявления и поощрения талантливых детей.

На Конкурс представлено более 200 работ из 21 учреждения образования и культуры Кольского района: ДОУ № 9 п. Кильдинстрой, ДОУ № 12 п. Мурмаши, ДОУ № 22 п. Междуречье, ДОУ № 20 п. Мурмаши, ДОУ № 37 п. Пушной, ДОУ № 38 п. Молочный, ДОУ № 46 п. Молочный, ДОУ № 100 г. Кола, Урагубская СОШ, Туманненская ООШ, Пушновская СОШ, Мурмашинская СОШ № 1, Кильдинская ООШ, Килпъяврская СОШ, Кольская СОШ № 2, Туломская СОШ, Молочненская СОШ, ДДТ Кольского района, ДЮЦ Кольского района, ДК «Мурмаши».

По итогам работы жюри победителями и призерами стали 55 работ в различных номинациях.

/Управление образования администрации Кольского района/
← назад к списку
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 58.83
Евро = 61.99
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272812345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.