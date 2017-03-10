"Весенние первоцветы". В Коле состоялась выставка-конкурс детского творчества

С 21 по 28 февраля на базе ДЮЦ Кольского района организована работа выставки-конкурса детского творчества «Весенние первоцветы» (далее – Конкурс). Конкурс проводится в целях пропаганды детского творчества формирования эстетического вкуса у подрастающего поколения, выявления и поощрения талантливых детей.



На Конкурс представлено более 200 работ из 21 учреждения образования и культуры Кольского района: ДОУ № 9 п. Кильдинстрой, ДОУ № 12 п. Мурмаши, ДОУ № 22 п. Междуречье, ДОУ № 20 п. Мурмаши, ДОУ № 37 п. Пушной, ДОУ № 38 п. Молочный, ДОУ № 46 п. Молочный, ДОУ № 100 г. Кола, Урагубская СОШ, Туманненская ООШ, Пушновская СОШ, Мурмашинская СОШ № 1, Кильдинская ООШ, Килпъяврская СОШ, Кольская СОШ № 2, Туломская СОШ, Молочненская СОШ, ДДТ Кольского района, ДЮЦ Кольского района, ДК «Мурмаши».



По итогам работы жюри победителями и призерами стали 55 работ в различных номинациях.



/Управление образования администрации Кольского района/