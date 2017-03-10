"Территория свободного развития". В Заполярье готовят молодежный проект

Любовь Дубова.

Проект для школьников, студентов, предпринимателей от 14 до 35 лет. Создан - по инициативе молодежи города Мурманска. Как обещают организаторы, каждый участник найдет для себя интересное направление. Площадок несколько. Актуальные вопросы от концепции создания собственного бизнеса до построения счастливой семьи. В программе тренинги, семинары, деловые игры, дискуссии, мастер классы.

Организатор - "Объединение молодежных центров". Главная цель - содействие успешному развитию и раскрытию потенциала молодежи Мурманска. Старт проекта "Территория свободного развития" 22 апреля.







