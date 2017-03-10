За минувшие сутки на территории Мурманской области зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в котором 2 человека получили травмы.

9 марта примерно в 9 часов 00 минут в Мончегорске на улице Комсомольской водитель, управляя автомобилем «Мерседес» допустил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия 50-летний мужчина обслужен амбулаторно.

При надзоре за дорожным движением, в том числе, с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 421 нарушение Правил дорожного движения.

50 нарушений допущено пешеходами, 6 – несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 11 водителей.

Выявлено 5 нарушений, связанные с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 183 нарушения ПДД. 6 водителей было задержано за неуплату административных штрафов.

Всего было оформлено 48 столкновений с материальным ущербом

(без пострадавших).

Напоминаем, что вся административно-применительная деятельность по линии обеспечения безопасности дорожного движения осуществляется сотрудниками ГИБДД в зоне действия видеорегистраторов. Предупреждаем, что за попытку дачи взятки сотруднику полиции предусмотрена уголовная ответственность, предусмотренная статьей 291 Уголовного кодекса РФ.

Госавтоинспекция обращается к гражданам с просьбой сообщать в полицию обо всех фактах управления водителями транспортными средствами в состоянии опьянения.

Для удобства и экономии личного времени Госавтоинспекция рекомендует воспользоваться услугами Единого портала государственных услуг - http://www.gosuslugi.ru/ или воспользоваться онлайн-сервисами официального сайта Госавтоинспекции России http://www.gibdd.ru/.





/ УГИБДД УМВД России по Мурманской области /



