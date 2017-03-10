Заместитель губернатора Мурманской области Роман Дурягин провел рабочую встречу с делегацией Комитета по внешней политике Парламента Дании. Стороны обсудили перспективы развития международного сотрудничества Мурманской области с датскими регионами.



Открывая встречу, Роман Дурягин напомнил, что сейчас внимание мирового сообщества все более привлекают вопросы развития Арктики.



«Мурманская область не остается в стороне от заданных политических векторов – мы регулярно проводим конференции на арктическую тематику, участвуем в подобных мероприятиях в России и за рубежом», – отметил Роман Дурягин.



Заместитель губернатора сообщил, что Мурманская область продолжает сотрудничество в рамках БЕАР, – так, в начале текущего года делегация региона успешно провела переговоры в Тромсё на Киркенесской конференции. В нынешнем году уже прошли встречи с представителями Канады, Финляндии и Норвегии. В 2016 году были приняты делегации Южной Кореи, Фарерских островов, Японии, Китая, Голландии, Израиля и Великобритании. Осенью 2016 года состоялась встреча с делегацией датского общества внешней политики. Роман Дурягин особо отметил крупные международные мероприятия, которые пройдут в Мурманской области и в которых планируется участие представителей Дании.



«Это международная конференция «Рыболовство в Арктике: современные вызовы, международные практики, перспективы», которая состоится 22-23 марта нынешнего года. Главными темами конференции станут модернизации рыбопромыслового флота и государственные меры его стимулирования, а также меры в области экологической безопасности в рамках международного сотрудничества. Нельзя не упомянуть и крупнейшее региональное мероприятие – VI Мурманскую международную деловую неделю, оно пройдет осенью 2017 года», – проинформировал заместитель губернатора.



Председатель Комитета по внешней политике Парламента Дании Сёрен Эсперсен отметил, что его страна входит в состав стран-участниц Совета Баренцева Евро-Арктического региона, и сотрудничество в рамках БЕАР успешно развивается. Как сообщил глава делегации, до прибытия в Мурманск представители Дании побывали в Норвегии – в Осло и Киркенесе.



«Мы увидели, насколько эффективно сотрудничают норвежские регионы с Мурманской областью – развиваются инвестиционные, экономические и торговые отношения, приграничное сотрудничество, введён особый визовый режим для жителей приграничных районов; налажено взаимодействие в рамках поисково-спасательных операций, программ, направленных на защиту окружающей среды, поддержание экосферы в Арктическом регионе. Та модель взаимоотношений, которая существует среди арктических стран, может служить ролевой моделью и для выстраивания двусторонних взаимоотношений с Россией», – подчеркнул Сёрен Эсперсен.









/Управление по взаимодействию со СМИ/





