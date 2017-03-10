В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 10 марта.



ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:



С 9 ЧАСОВ 9 МАРТА ДО 16 ЧАСОВ 10 МАРТА – ул. Беринга, 1, 3, 9

пр. Кольский, 166



ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:

11.00 – 14.00 ул. Капитана Копытова, 43



О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.



/ Администрация города Мурманска /