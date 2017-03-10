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10.03.2017 09:32

Попечители социального приюта "Берегиня" организовали для ребят экскурсию в питомник спортивных хаски

Яков Осетров.

Март в Заполярье - пик зимних развлечений! Одно из самых экзотичных - гонки на ездовых собаках. Попечители социального приюта "Берегиня" организовали для ребят интереснейшую экскурсию в питомник спортивных хаски. У многих голубые глаза, и северные народы верят, что в них - частичка души океана, подаренная хаске, ждущей на берегу своего хозяина. Эти собаки обожают детей. А юные северяне учатся понимать, что воспитывать собаку, ухаживать за ней - это кропотливый труд, и когда ребята вырастут - они никогда не предадут своих друзей.


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