Попечители социального приюта "Берегиня" организовали для ребят экскурсию в питомник спортивных хаски

Яков Осетров.

Март в Заполярье - пик зимних развлечений! Одно из самых экзотичных - гонки на ездовых собаках. Попечители социального приюта "Берегиня" организовали для ребят интереснейшую экскурсию в питомник спортивных хаски. У многих голубые глаза, и северные народы верят, что в них - частичка души океана, подаренная хаске, ждущей на берегу своего хозяина. Эти собаки обожают детей. А юные северяне учатся понимать, что воспитывать собаку, ухаживать за ней - это кропотливый труд, и когда ребята вырастут - они никогда не предадут своих друзей.





