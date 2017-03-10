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10.03.2017 09:24

В Мурманском областном краеведческом музее открылась выставка "С поля боя", посвященная 90-летнему юбилею Л.В. Журина

Кирилл Коган.

Персональная выставка - к юбилею. Мурманский поисковик, краевед, участник великой отечественной войны, почетный гражданин города и области, Лев Васильевич Журин отметил свое 90-летие. К торжеству, в областном краеведческом музее заработала экспозиция "С поля боя", которая рассказывает о развитии поискового движения в регионе. Среди экспонатов - ложки, котелки, фронтовые письма, документы и капсулы с именами. Часть предметов хранилась в фондах музея, часть из личных коллекций. Поисковыми работами в Заполярье Лев Журин занимается почти 60 лет. В канун юбилея краевед приступил к написанию очередной книги.
Почетный гражданин г. Мурманска и Мурманской области Лев Васильевич Журин: "Сейчас от всех общественных дел отбился, сижу снова черновики свои достаю. Книга опять будет про довоенный Мурманск, немножко опять про войну с Финляндией, потом рассказ опять - как я воевал на Дальнем Востоке, как вернулся в Мурманск, как занялся здесь поисковой работой".
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