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10.03.2017 09:16

Жители Кандалакши и Зеленоборского включились в голосование за строительство катка в городе и поселке

Светлана Деменева.

Конкурс объявлен крупной косметической компанией, на счету которой несколько восстановленных катков в России. В рамках  специальной программы, несколько заброшенных дворовых "коробок" превратятся в первоклассные катки. В каких бы городах или поселках России они ни находились. В рейтинге голосования  Кандалакша занимает 4 место, Зеленоборский - 14 ое. Всего подано 53 заявки. Голосование на сайте пройдет до конца июня 2018 года. Поддержать жителей южных областей могут все жители региона.
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