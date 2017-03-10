Жители Кандалакши и Зеленоборского включились в голосование за строительство катка в городе и поселке

Светлана Деменева.

Конкурс объявлен крупной косметической компанией, на счету которой несколько восстановленных катков в России. В рамках специальной программы, несколько заброшенных дворовых "коробок" превратятся в первоклассные катки. В каких бы городах или поселках России они ни находились. В рейтинге голосования Кандалакша занимает 4 место, Зеленоборский - 14 ое. Всего подано 53 заявки. Голосование на сайте пройдет до конца июня 2018 года. Поддержать жителей южных областей могут все жители региона.







