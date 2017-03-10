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10.03.2017 09:08

Лучших воспитателей и учителей по итогам 2016 года определили в столице Северного флота

Андрей Зайцев.

Конкурс педагогических достижений в Североморске прошел уже в 26 раз. В нём приняли участие все образовательные учреждения муниципалитета. Но до финала дошли лишь 14 педагогов. Номинации: Дебют, Учитель и Воспитатель года, а так же Лучший психолог. Позади все испытания конкурса: открытые занятия, работа с незнакомыми классами и группами, уроки профессионального мастерства, защита собственных образовательных программ. В этом году к голосованию за кандидатуры конкурсантов вновь подключилось Интернет-сообщество.
Начальник управления образования администрации ЗАТО г. Североморск Нина Шарова: "Эта форма очень популярной стала. Мы даже не ожидали. Потому что это 3-й год всего идёт. Вот с каждым разом это всё набирает силу. И я думаю, что в будущем это будет приоритетом".

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