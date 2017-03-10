Лучших воспитателей и учителей определили в столице Северного флота

Андрей Зайцев.

Конкурс педагогических достижений в Североморске провели уже в 26 раз. В нём принимают участие все образовательные учреждения муниципалитета. Но до финала дошли лишь 14 педагогов. Номинации Дебют, Учитель и Воспитатель года, а так же Лучший психолог. Позади все испытания конкурса: открытые занятия, работа с незнакомыми классами и группами, уроки профессионального мастерства, защита собственных образовательных программ. В этом году к голосованию за кандидатуры конкурсантов вновь подключилось Интернет-сообщество.

Начальник управления образования администрации ЗАТО г. Североморск Нина Шарова: "Эта форма очень популярной стала. Мы даже не ожидали. Потому что это 3-й год всего идёт. Вот с каждым разом это всё набирает силу. И я думаю, что в будущем это будет приоритетом".

Страх, волнение. Каждый справляется с ними по-своему. Имеющийся профессиональный опыт позволяет смотреть на вещи с разных точек зрения, порой даже поправляя многоуважаемое жюри. В этом году одним из испытаний для конкурсантов стало эссе. Письменно необходимо было изложить понимание фразы "Учитель - профессия будущего".

Учитель информатики школы №12 ЗАТО г. Североморск Татьяна Миронова: "Я не согласилась с этим тезисом. Потому что, с моей точки зрения, учитель - профессия настоящего для будущего. Профессия будущего - это немного другое. А учитель формирует сегодняшнее настоящее, которое создаёт, созидает будущее".







