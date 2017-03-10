Глава корпорации развития Мурманской области на встрече с журналистами представил отчет: что сделано и предстоит сделать

Анастасия Ярославская.

Недавно, на заседании в региональном правительстве губернатор потребовала конкретной работы, в случае с компанией, полностью подотчетной правительству - работы прибыльной. Судя по словам Алексея Барышкина, эта задача по силам. Этап становления завершен, пул инвесторов сформирован. Планируется привести в регион не менее полумиллиарда рублей, десятая часть уже освоена. И судя по результатам независимых оценок, по работе с инвесторами и информационной открытости, корпорация в стране уже в числе лучших.

Генеральный директор Корпорации развития Мурманской области Алексей Барышкин: "В прошлом году результат этой оценки 4,06 балла из 5 возможных. Корпорация, регион вошла в группу А. Группа А из 4 групп самая высокая, нас здесь опередил только Питер, ну и по среднему мы с этим показателем, вообще, в десятку вошли".









