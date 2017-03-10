Книги, журналы, картонные коробки. Мурманские экологи объявили двухдневный сбор макулатуры

Любовь Дубова.

Акция благотворительная, приурочена к международному Дню Земли. Бумагу принимает общественная организация "Природа и молодежь". И цель - отнюдь не заработать, а помочь бездомным кошкам и собакам. Все вырученные средства передадут в один из фондов помощи животным. Северяне охотно избавляются от ненужной бумаги. В феврале - экологи собрали около двух тонн макулатуры.

Председатель общественной организации "Природа и молодежь" Алексей Захаренко: "У нас еще параллельно проходит акция среди детских садов, 9 детских садов участвуют. И три сада, которые соберут больше всех, получат интересные образовательные призы".











