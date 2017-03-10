В Мурманском клиническом комплексе им. Н.И.Пирогова подвели итоги 2016 года

Анастасия Ярославская.

В мурманской "Пироговке" подвели итоги года. Комментируя результаты, главврач одного из ведущих лечебных учреждений региона констатирует, - в 2016 больница преодолела определенный рубеж. Остались позади проблемы с финансированием, с переходом под эгиду федерального Медико-биологического агентства появились новые функции, а значит, развитие ожидается еще большими темпами. Основные показатели уже с приставкой "впервые". По обороту койки, числу пролеченных пациентов, проведенных операций - медики бьют рекорды - не только количественно, но и качественно. В названии вновь официально зазвучала фамилия легендарного Николая Пирогова и мурманские доктора стараются максимально соответствовать.

Директор ФГБУ "Мурманский Многопрофильный Центр Федерального Медико-Биологического Агентства России" Олег Минин: "Впервые за всю историю существования лечебного учреждения, мы пролечили более 7300 пациентов. До планки в 7 тысяч мы никогда не дотягивали. Это первое. Впервые за всю историю учреждения у нас было произведено более 6 тысяч операций".











