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09.03.2017 19:20

Утвержден в новой редакции План мероприятий по обеспечению стабильного социально-экономического развития Мурманской области в 2016 и 2017 годах

Распоряжением Правительства Мурманской области от 03.03.2017 № 64-РП утвержден в новой редакции План мероприятий по обеспечению стабильного социально-экономического развития Мурманской области в 2016 и 2017 годах.

Текст плана размещен на официальном сайте Министерства экономического развития Мурманской области в разделе «Направления деятельности»/«Обеспечение стабильного социально-экономического развития Мурманской области»/«План мероприятий по обеспечению стабильного социально-экономического развития Мурманской области в 2016 и 2017 годах».

/ Министерство экономического развития Мурманской области /
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