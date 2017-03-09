Распоряжением Правительства Мурманской области от 03.03.2017 № 64-РП утвержден в новой редакции План мероприятий по обеспечению стабильного социально-экономического развития Мурманской области в 2016 и 2017 годах.



Текст плана размещен на официальном сайте Министерства экономического развития Мурманской области в разделе «Направления деятельности»/«Обеспечение стабильного социально-экономического развития Мурманской области»/«План мероприятий по обеспечению стабильного социально-экономического развития Мурманской области в 2016 и 2017 годах».



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