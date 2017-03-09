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09.03.2017 19:15

Инвесторы из Поднебесной. Китайские бизнесмены намерены поучаствовать в строительстве угольного терминала "Лавна"

Светлана Деменева.

Ведущий китайский аукционный дом намерен инвестировать средства в строительство угольного терминала "Лавна" на западном берегу Кольского залива. И на этом интерес предпринимателей из Поднебесной к Заполярью не ограничивается.
У Алексея Тюкавина сегодня миссия экскурсовода. От морского вокзала по маршруту катера для внимательных китайских товарищей - краткий рассказ. О возможностях уникального морского порта Мурманск и предприятиях на берегу Кольского залива. Торговый порт, "Атомфлот", центр судоремонта "Звездочка" и, наконец, главный объект интереса гостей - участок строительства нефтеперегрузочного комплекса Мурманского транспортного узла "Лавна".
Китайские гости с картой-схемой. Они впервые приехали в Мурманск, чтобы посмотреть и оценить возможности и объемы инвестиций. Угольный терминал "Лавна", мощность которого должна составить 18 миллионов тонн - ключевой проект Мурманского транспортного узла. Он входит в федеральную программу и включает создание глубоководных морских терминалов по перевалке угля, нефтяных грузов и контейнеров.
Президент холдинговой компании "Poly International" Вань Линь: "Мурманск - большой красивый город. Имеет большие перспективы развития и потенциал. Мы считаем, что найдем общий язык и совместно будем работать".
"Poly International" - крупнейший китайский государственный холдинг. Первые переговоры по "Лавне" прошли в Китае в прошлом году. Тогда же заключен договор с "Государственной транспортно-лизинговой компанией". Она вошла в проект МТУ после отказа от участия там "Кузбасразрезуголь".
Первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин: "Мы договорились о том, что сейчас будем готовить соглашение между правительством Мурманской области и компанией "Poly Group" о сотрудничестве с тем, чтобы в ближайшее время мы его подписали".
Участие в проекте "Лавна" китайские бизнесмены считают решенным вопросом. И он станет не последним. Есть новый интерес. Это строительство кольской верфи, завода по сжиженному газу и энергетика.



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