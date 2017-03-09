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09.03.2017 19:00

В ФАС России подсчитали экономию средств потребителей после снижения тарифа на электрическую энергию в Терском районе

Алексей Елкин.

К декабрю она составит около 1,5 миллионов рублей. Тариф в технологически изолированных селах был снижен для населения в два с половиной раза в конце минувшего года. Речь о Чаваньге, Чапоме, Тетрино и Пялице. Решение профильного комитета региона согласовала антимонопольная служба. Как отмечают в федеральном ведомстве, решение окажет существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность всех предприятий и организаций Терского района. Уменьшение тарифа стало возможным  в результате внедрения источников ветро-солнечной генерации.
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