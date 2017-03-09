На посту и в будни, и в праздники. Один день из жизни северной погранзаставы

Алексей Котович.

Праздничный выходной для для большинства россиян - повод сделать передышку, отдохнуть, наслаждаясь погожим весенним днем. Впрочем, всегда на своем посту - военные, сотрудники экстренных служб, МЧС и, конечно, защитники границы.

От Мурманска до приграничного Лиинохамари без малого 130 километров. До самого северного пограничного пункта - "Екатериненского" по лесу еще примерно 50. Вчера прошла метель. Едем по свежему снегу, по "пухляку". Периодически закапываемся, останавливаемся, откапываем "бураны".

Погода меняется ежечасно. Ясное небо сменяет пурга. Стражи границы к таким превратностям погоды привычны. И снегоходы, к слову, отечественные - тоже к ним подготовлены.

Сотрудник пограничного Управления ФСБ России по Западному Арктическому району Николай Бондарчук: "Хорошая машина, простая, ремонтопригодная. Отремонтировать можно в любых условиях".

До радиотехнического поста "Екатериненская" добираемся к вечеру. С коллегами-журналистами принимаем участие в тренировке - отрабатываются действия по оказанию неотложной помощи. По сценарию, в лесу произошла авария. У одного из потерпевших - серьезная травма ноги. Вызов поступает к дежурному, высылается тревожная группа. Фельдшер Юлия Садовникова действует профессионально и оперативно. Чтобы попасть на границу - прошла строгий отбор.

Фельдшер, сотрудник пограничного Управления ФСБ России по Западному Арктическому району Юлия Садовникова: "Работаю по специальности. И контингент, с которым я работаю, мне очень нравится. Сотрудники все поддерживают здоровый образ жизни, занимаются спортом. Проблем со здоровьем наших сотрудников не было".

Уже утром вместе с очередным нарядом отправляемся на наблюдательный пункт. Отсюда контролируется и прилегающая территория, и море.

Сотрудник пограничного Управления ФСБ России по Западному Арктическому району Илья Костыра: "Контроль осуществляется с помощью технических средств, установленных на данном посту. В данном случае у нас радиолокационные станции, оптико-электронные модули большой дальности, тепловизоры".

До соседей-норвежцев - рукой подать. Территория за рекой хорошо просматривается, плюс акватория залива Варангер-фьорд как на ладони - нетрудно отследить любое судно.

Одна из главных исторических достопримечательностей самого северного континентального пограничного поста Российской Федерации - вот этот так называемый "Екатериненский копец". Возводить его начали после 1827 года, когда между Королевством Норвегия и Российской Империей была заключена конвенция о государственной границе. Так он и стоит здесь сотни лет. Затем здесь был установлен и пограничный знак Российской Федерации.

Скалы, на которых установлен копец, в ХХ веке недолго входили в состав Финляндской Республики. После Великой Отечественной войны территория вновь вернулась в состав нашей страны. За семьдесят с лишним лет, обдуваемый со всех сторон северными ветрами, памятник истории стал свидетелем полного технического перевооружения российских пограничников. А ежедневные тренировки защитников рубежей показывают, что пересечь госграницу на этом участке практически невозможно. Даже хорошо подготовленному человеку.







