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09.03.2017 18:25

В Мурманске продолжается обновление материально-технической базы образовательных учреждений

Наталия Бурдина.

Всего в городе их полсотни - школы, лицеи, гимназии и прогимназии. Плюс более 80 детских садов. Сейчас особый упор - на модернизацию пищеблоков и обеденных залов. На смену старой технике приходят современнные пароконвектоматы. Новое оборудование закуплено и для столовой школы №57. Помимо этого поступила новая техника - компьютерная и инструменты в кабинет музыки.
Председатель комитета по образованию администрации г. Мурманска Василий Андрианов: "Продолжается внедрение новых образовательных стандартов второго поколения. Кроме начальной школы у нас на новые стандарты перешло и среднее звено. Кроме того, идет обновление фонда, связанное со старением, и приобретаются новые экземпляры художественной литературы. Всего в течение 2016 года новых учебных пособий, учебников, художественной литературы было приобретено более 104 тысяч экземпляров на общую сумму более 34 миллионов рублей".
В течение прошлого года было приобретено новое оборудование и мебель более, чем для 15 мурманских учреждений образования. На модернизацию техники пищеблоков только детских садов потрачено 10 миллионов рублей.
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