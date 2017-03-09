В Мурманске продолжается обновление материально-технической базы образовательных учреждений

Наталия Бурдина.

Всего в городе их полсотни - школы, лицеи, гимназии и прогимназии. Плюс более 80 детских садов. Сейчас особый упор - на модернизацию пищеблоков и обеденных залов. На смену старой технике приходят современнные пароконвектоматы. Новое оборудование закуплено и для столовой школы №57. Помимо этого поступила новая техника - компьютерная и инструменты в кабинет музыки.

Председатель комитета по образованию администрации г. Мурманска Василий Андрианов: "Продолжается внедрение новых образовательных стандартов второго поколения. Кроме начальной школы у нас на новые стандарты перешло и среднее звено. Кроме того, идет обновление фонда, связанное со старением, и приобретаются новые экземпляры художественной литературы. Всего в течение 2016 года новых учебных пособий, учебников, художественной литературы было приобретено более 104 тысяч экземпляров на общую сумму более 34 миллионов рублей".

В течение прошлого года было приобретено новое оборудование и мебель более, чем для 15 мурманских учреждений образования. На модернизацию техники пищеблоков только детских садов потрачено 10 миллионов рублей.







