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09.03.2017 17:15

Делегация датских парламентариев завершила свой визит в Заполярье встречей в региональном правительстве

Елена Белкина.

В Москву через Киркенес и Мурманск. Делегация датских парламентариев завершила свой визит в Заполярье встречей в региональном правительстве. Речь шла о социально-экономическом развитии Мурманской области и расширении международного сотрудничества с регионами Дании. Ближайшая встреча в столице Заполярья уже 22 марта на большой конференции по рыболовству в Арктике, работа продолжится на традиционной деловой неделе.
Заместитель губернатора Мурманской области Роман Дурягин: "Наша область не остается в стороне от заданных политических векторов и активно продолжает поддерживать и развивать международные контакты. Мы регулярно проводим конференции на арктическую тематику, а также участвуем в подобных мероприятиях в России и за рубежом. Кроме того, мы продолжаем работу по линии Баренц-сотрудничества".
Приграничное сотрудничество северных регионов Норвегии с Мурманской областью может стать реальной моделью для выстраивания отношений Евросоюза с Россией, переживающие не лучшие времена. Так считают члены комитета по внешней политике парламента Дании, которым в Москве завтра предстоят встречи с депутатами Государственной Думы.
Председатель комитета по внешней политике Парламента Дании Серен Эсперсен: "Побывав по обе стороны границы, мы считаем, что сформировавшиеся здесь отношения - торговые, инвестиционные, визовые - должны стать образцом для налаживания взаимодействия с Россией на ближайшие годы. Арктика - особый случай. Здесь никому не нужен даже запах "холодной войны", и она пример для остальных".

 
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