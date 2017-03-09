Елена Белкина.

В Москву через Киркенес и Мурманск. Делегация датских парламентариев завершила свой визит в Заполярье встречей в региональном правительстве. Речь шла о социально-экономическом развитии Мурманской области и расширении международного сотрудничества с регионами Дании. Ближайшая встреча в столице Заполярья уже 22 марта на большой конференции по рыболовству в Арктике, работа продолжится на традиционной деловой неделе.

Заместитель губернатора Мурманской области Роман Дурягин: "Наша область не остается в стороне от заданных политических векторов и активно продолжает поддерживать и развивать международные контакты. Мы регулярно проводим конференции на арктическую тематику, а также участвуем в подобных мероприятиях в России и за рубежом. Кроме того, мы продолжаем работу по линии Баренц-сотрудничества".

Приграничное сотрудничество северных регионов Норвегии с Мурманской областью может стать реальной моделью для выстраивания отношений Евросоюза с Россией, переживающие не лучшие времена. Так считают члены комитета по внешней политике парламента Дании, которым в Москве завтра предстоят встречи с депутатами Государственной Думы.

Председатель комитета по внешней политике Парламента Дании Серен Эсперсен: "Побывав по обе стороны границы, мы считаем, что сформировавшиеся здесь отношения - торговые, инвестиционные, визовые - должны стать образцом для налаживания взаимодействия с Россией на ближайшие годы. Арктика - особый случай. Здесь никому не нужен даже запах "холодной войны", и она пример для остальных".









