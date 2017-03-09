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09.03.2017 17:05

В списках значится. Подвиги еще одного героя Великой Отечественной стали достоянием потомков Поколения Победителей

Алексей Елкин.

В списках значится! Подвиги еще одного героя Великой Отечественной стали достоянием потомков Поколения Победителей. Всю свою жизнь Антонина Ивановна Баранцева безуспешно пыталась узнать судьбу брата. Куда только не обращалась, включая Центральный архив ВМФ. Информации не было, пока этой зимой к поиску сведений, используя личные связи, не подключился заместитель председателя Мурманского горсовета, курирующий проект "Бессмертный полк". Теперь уже подтверждено документами - брат Антонины Ивановны геройски проявил себя летом 1942 в составе экипажа эсминца, уничтожая вражескую авиацию. Был награжден медалью "За отвагу". По информации, которая еще будет проверена, вскоре погиб. Мама с сестрой в  блокадном Ленинграде ждали от него вестей.
Участник проекта "Бессмертный полк" Антонина Ивановна Баранцева: "На этой фотографии изображен мой брат Смирнов Леонид Иванович. Он 1921 года рождения. Здесь ему 19 лет. Он еще курсант военно-морского Севастопольского училища".
Заместитель председателя Совета депутатов г. Мурманска Михаил Белошеев: "Можно подвести такой итог - промежуточный - что сегодня имя героя занесено в "Бессмертный полк". Что наши старшеклассники-кадеты пронесут 9 Мая портрет этого героя по проспекту города Мурманска. И, самое главное, что в Мурманске эта работа проводится неформально. И таких судеб - очень много".
Город-герой Мурманск уже присоединился ко Всероссийской акции "Письмо Победы". Послания "в прошлое" - Поколению Победителей - пишут правнуки павших и выживших участников войны. Обращаются к родным людям, большинство из которых сами знают лишь по фотографиям, и рассказам старших. Выражают личное отношение к "Великим тем годам".
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