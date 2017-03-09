Руководство крупной китайской инвестиционной компании проявило интерес к широкому сотрудничеству с Мурманской областью

Мурманскую область с рабочим визитом посетила делегация крупной китайской холдинговой компании «Поли Интернэшнл» во главе с президентом компании Ван Линем. В сопровождении первого заместителя губернатора Алексея Тюкавина китайская делегация совершила поездку по Кольскому заливу, в ходе которой ознакомилась с инфраструктурой Мурманского порта и инвестиционными перспективами западного берега залива в связи с реализацией комплексного проекта развития Мурманского транспортного узла.



По итогам поездки состоялось совещание, в ходе которого Алексей Тюкавин ознакомил представителей китайского холдинга с социально-экономическим положением Мурманской области, сообщил о крупных инвестиционных проектах, реализация которых уже началась или находится в стадии подготовки.



Как подчеркнул по итогам совещания первый заместитель губернатора, китайская делегация проявила интерес к широкому сотрудничеству за рамками проекта строительства угольного терминала, поскольку этот вопрос считается по сути решенным.



«Спектр интересов китайской стороны очень широк. Мы договорились о том, что будем готовить соглашение о сотрудничестве между правительством Мурманской области и компанией «Поли Интернэшнл», чтобы в ближайшее время его подписать», – отметил Алексей Тюкавин.





Для справки:



Холдинговая компания «Поли Интернэшнл» – крупное государственное предприятие, которым управляет Государственная комиссия по надзору и управлению имуществом Государственного совета КНР. На протяжении последних трех десятилетий модель развития холдинговой компании «Поли Интернэшнл» предусматривает одновременную работу по пяти основным направлениям: международные проекты, бизнес-проекты в сфере культуры и искусства, инвестиции и разработка в области полезных ископаемых и других ресурсов, использование гражданских взрывчатых материалов и сопутствующие услуги. «Поли Интернэшнл» работает более чем в 100 странах мира. «Поли Интернэшнл» насчитывает более 600 предприятий различного уровня и более 60 000 сотрудников.



В Мурманской области компания вошла в число инвесторов по угольному терминалу в Лавне с объемом инвестиций в сумме 300 млн долларов США.



/Управление по взаимодействию со СМИ/



