Сегодня в Мурманске член Совета Федерации Татьяна Кусайко провела прием граждан

Алексей Котович.

Получение российского гражданства, возможность передачи в регионы права выдачи медицинского заключения для детей, страдающих аутизмом, оплата проезда приемным родителям - вот только часть вопросов, с которыми обращались граждане на приеме, который провела сегодня в Мурманске член Совета Федерации Татьяна Кусайко. Так, с призывом о помощи пострадавшему в аварии жителю областного центра, выступила Софья Пятина. Молодой человек, будучи круглым сиротой, в результате ДТП с участием нетрезвого водителя прикован к постели. Многочисленные травмы практически оставили его без средств к существованию, а конца лечению пока не видно.

Софья Пятина: "Пообещали действенную помощь. Со стороны соцорганов тоже. В отношении госпитализации, социальной поддержки, социальной помощи, в отношении реабилитации этого молодого человека. Его обязательно надо поставить на ноги".

Один из вопросов коснулся оплаты проезда к месту отдыха приемным родителям. Тема актуальна, особенно в условиях Крайнего Севера, однако по закону такая мера социальной помощи не предусмотрена. Татьяна Кусайко при поддержке депутатов Мурманской областной Думы находит возможность выступить с соответствующей законотворческой инициативой.

Член Совета Федерации ФС РФ Татьяна Кусайко: "На примере нашего региона создать рабочую группу и в Совете Федераций организовать круглый стол, где будут выслушаны мнения других представителей различных регионов нашей страны для того, чтобы действительно решить этот вопрос".







