В Мурманском областном художественном музее открывается выставка натуральных инклюзов

Сегодня в 17.00 в малом зале Мурманского областного художественного музея (ул. Коминтерна, 13, II этаж) открывается выставка инклюзов «Доисторические насекомые в янтаре». На выставке представлены насекомые, в первозданном виде сохранившиеся до наших дней в натуральном янтаре – сукцините, возраст которого составляет 40-50 миллионов лет. В этот период после вымирания большого количества рептилий начался бурный расцвет доисторических млекопитающих.



Каждый экспонат выставки содержится в стеклянной пирамиде, снабженной точечной подсветкой и ювелирными системами линз, позволяющими рассмотреть обитателей древнего мира с детализацией до ворсинки.



Выставка будет работать до 21 мая.



/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /