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12.03.2017 10:00

12 марта – День работника уголовно-исполнительной системы РФ

Уважаемые сотрудники управления ФСИН России по Мурманской области!

Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем работника уголовно-исполнительной системы Российской Федерации!

В этот день, 12 марта 1879 года, в нашей стране была учреждена единая государственная система исполнения наказаний. Её главная цель была и остается неизменной – охранять законопослушное большинство граждан нашей страны от преступных посягательств. Так вы противостоите тем, кто нарушает закон и отрицает государственные и общественные устои. В то же время ваша задача – это не только исполнение назначенного судом наказания, но и возвращение в общество тех, кто готов встать на путь исправления. От вас требуются такие качества, как отличная физическая подготовка, хорошее знание законов, личное мужество, знание человеческой психологии, умение разглядеть и поддержать стремление оступившихся людей исправиться.

Примите слова искренней благодарности за вашу тяжелую, но необходимую работу. От всей души желаем вам здоровья, успехов в вашей нелегкой службе на благо всего общества, мира и добра вашим семьям!
 

Губернатор Мурманской области                                          
Марина Ковтун

Председатель Мурманской
областной Думы
Сергей Дубовой
 
Федеральный инспектор                                                       
по Мурманской области
Андрей Бодягин
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