12 марта – День работника уголовно-исполнительной системы РФ

Уважаемые сотрудники управления ФСИН России по Мурманской области!



Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем работника уголовно-исполнительной системы Российской Федерации!



В этот день, 12 марта 1879 года, в нашей стране была учреждена единая государственная система исполнения наказаний. Её главная цель была и остается неизменной – охранять законопослушное большинство граждан нашей страны от преступных посягательств. Так вы противостоите тем, кто нарушает закон и отрицает государственные и общественные устои. В то же время ваша задача – это не только исполнение назначенного судом наказания, но и возвращение в общество тех, кто готов встать на путь исправления. От вас требуются такие качества, как отличная физическая подготовка, хорошее знание законов, личное мужество, знание человеческой психологии, умение разглядеть и поддержать стремление оступившихся людей исправиться.



Примите слова искренней благодарности за вашу тяжелую, но необходимую работу. От всей души желаем вам здоровья, успехов в вашей нелегкой службе на благо всего общества, мира и добра вашим семьям!





Губернатор Мурманской области

Марина Ковтун



Председатель Мурманской

областной Думы

Сергей Дубовой



Федеральный инспектор

по Мурманской области

Андрей Бодягин