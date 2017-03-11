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11.03.2017 10:00

11 марта – День работника органов наркоконтроля РФ

Уважаемые сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Мурманской области!

Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем работника органов наркоконтроля Российской Федерации!

На ваши плечи возложена одна из самых ответственных задач, от решения которой зависит благополучие граждан нашей страны, в том числе – представителей подрастающего поколения. В наши дни осознание того факта, что наркотики являются абсолютным злом, которое разрушает душу и тело человека, стало частью жизни всех слоев современного общества. А значит, ваши усилия по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, наркобизнесом, обеспечение контроля и надзора в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, деятельность в сфере профилактики наркомании приносят свои плоды. Такие достижения – результат усилий всех, кто занимается решением этих проблем, а прежде всего – сотрудников управления, которые ежедневно проявляют мужество и самоотверженность, инициативу и находчивость, терпение и выдержку, и всегда стоят на защите общества от наркоугрозы.

Дорогие друзья, спасибо за вашу службу, за все, что вы делаете для нашего будущего, для наших детей! От всей души желаем вам успехов в этой работе! Крепкого здоровья и благополучия вам и вашим семьям!

 

Губернатор Мурманской области              
Марина Ковтун

Председатель Мурманской областной Думы    
Сергей Дубовой

Федеральный инспектор по Мурманской области
Андрей Бодягин
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