11 марта – День работника органов наркоконтроля РФ

Уважаемые сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Мурманской области!



Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем работника органов наркоконтроля Российской Федерации!



На ваши плечи возложена одна из самых ответственных задач, от решения которой зависит благополучие граждан нашей страны, в том числе – представителей подрастающего поколения. В наши дни осознание того факта, что наркотики являются абсолютным злом, которое разрушает душу и тело человека, стало частью жизни всех слоев современного общества. А значит, ваши усилия по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, наркобизнесом, обеспечение контроля и надзора в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, деятельность в сфере профилактики наркомании приносят свои плоды. Такие достижения – результат усилий всех, кто занимается решением этих проблем, а прежде всего – сотрудников управления, которые ежедневно проявляют мужество и самоотверженность, инициативу и находчивость, терпение и выдержку, и всегда стоят на защите общества от наркоугрозы.



Дорогие друзья, спасибо за вашу службу, за все, что вы делаете для нашего будущего, для наших детей! От всей души желаем вам успехов в этой работе! Крепкого здоровья и благополучия вам и вашим семьям!







Губернатор Мурманской области

Марина Ковтун



Председатель Мурманской областной Думы

Сергей Дубовой



Федеральный инспектор по Мурманской области

Андрей Бодягин