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09.03.2017 17:20

За причинение тяжких телесных повреждений осужден житель г. Мурманска

Прокуратурой Первомайского округа г. Мурманска поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении Евгения Цимермана. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ.

Установлено, что Цимерман, находясь по месту жительства в состоянии алкогольного опьянения в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, умышленно нанес своей супруге несколько ударов, причинив тяжкие телесные повреждения по признаку опасности для жизни.

В судебном заседании подсудимый вину признал полностью, просил не лишать его свободы, указывая, что осуществляет уход за супругой, т.к. она в силу полученных телесных повреждений не может работать и обходиться без посторонней помощи в быту.

Суд, согласившись с доводами прокурора, учтя обстоятельства совершенного преступления, наличие в действиях подсудимого особо опасного рецидива преступлений, назначил Цимерман наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 4 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

/Прокуратура Мурманской области/
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