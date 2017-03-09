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09.03.2017 17:00

Начался прием работ на конкурс «Лучший преподаватель детской школы искусств»

С 10 марта по 10 апреля Комитет по культуре и искусству Мурманской области проводит I тур конкурса «Лучший преподаватель детской школы искусств» среди детских школ искусств региона.

Он проводится в рамках реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов на 2015-2020 годы и направлен на сохранение и развитие образования в сфере культуры и искусства в России, выявление и поддержку молодых дарований, выявление и поддержку лучших преподавателей детских школ искусств.

В профессиональном портфолио педагога должна быть подготовка лауреатов и дипломантов всероссийских, а также международных конкурсов. Кроме того, в своей работе он должен внедрять инновационные педагогические технологии, иметь авторские учебные программы или учебно-методические пособия в области искусств, которые используются в образовательном процессе.

Кроме того, в рамках конкурса пройдет смотр среди учеников педагогов (в возрасте от 7 до 15 лет). Оценивать преподавателей детских школ искусств и их подопечных будут по следующим номинациям: музыкальное, изобразительное, хореографическое, театральное, цирковое, декоративно-прикладное искусство, дизайн.

Положение о конкурсе «Лучший преподаватель детской школы искусств» размещено на сайте Министерства культуры Российской Федерации по адресу : http://mkrf.ru/ministerstvo/departament/list.php?SECTION_ID=19456

Документы принимаются по адресу: г. Мурманск, ул. Воровского, 14, учебно-методический отдел Мурманского колледжа искусств.

/Комитет по культуре и искусству Мурманской области/
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