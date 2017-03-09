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09.03.2017 14:20

Военнослужащие сухопутных и береговых войск Северного флота приступили к выполнению парашютных прыжков

Десантно-штурмовые и разведывательные подразделения сухопутных и береговых войск Северного флота дислоцированные в Мурманской области, приступили к практической отработке парашютных прыжков.
Воздушно-десантная подготовка военнослужащих Северного флота активизируется с увеличением продолжительности светового дня в Заполярье. Соблюдая требования техники безопасности, десантники совершают прыжки в светлое время суток при допустимых параметров скорости ветра и температуры. Морские пехотинцы и разведчики мотострелковых соединений прыгают с военно-транспортных самолетов Ан-26 группами в количестве до 30 человек одновременно в различном диапазоне высот – от 500 до 1200 метров.
В ходе проведения практических тренировок по воздушно-десантной подготовке военнослужащие отрабатывают практические навыки десантирования в полной боевой выкладке и со штатным оружием. Десантно-штурмовые подразделения морской пехоты после десантирования проводят тренировки по обороне района высадки, а затем - захвата и удержании укрепленных огневых точек.
Выполнению практических прыжков с парашютом воинов-североморцев предшествовала серьезная подготовка десантников на наземных тренажерах. С началом зимнего периода обучения военнослужащие изучали характеристики, конструкции и порядок укладки парашюта.
На универсальном парашютном тренажере военнослужащие выполняли элементы выхода из самолета и приземления. 100 процентов личного состава, проходившего на нём наземную подготовку, получили допуск к практическим прыжкам.

/ Пресс-служба Северного флота /
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