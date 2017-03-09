Международное сотрудничество в зоне высоких широт. В Заполярье завершился визит представительной делегации Королевства Дания

Елена Белкина.



Сегодня руководство Мурманской областной Думы встретилось с представительной датской делегацией, в состав которой входят Чрезвычайный и полномочный посол Королевства Дания в России и члены парламентского комитета по внешней политике. Визит ознакомительный, датчане уже успели побывать в спасательном центре МЧС и Мурманском государственном арктическом университете. Одна из главных тем - защита окружающей среды в Арктике, международное сотрудничество в области экологии.

Председатель комитета по внешней политике Парламента Дании Серен Эсперсен: "Мы приехали к вам из Норвегии, где тоже встречались с парламентариями. Мы видим, что в этом северном регионе происходит быстрое промышленное развитие и нам интересно, насколько они увязываются с вопросами защиты природы. Хорошо, что между Норвегией и Россией здесь налажено такое тесное взаимодействие, особенно в поисково-спасательных работах в Арктике".

Председатель Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия") Сергей Дубовой: "Эта важная встреча для нас, и она послужит локомотивом - парламентарии как бы выступают локомотивом, идут впереди, так проще общаться, решая важные государственные вопросы, и через такое общение найти пути для налаживания таких международных отношений".

Делегация датских парламентариев завершила свой визит в Заполярье встречей в региональном правительстве. Речь шла о социально-экономическом развитии Мурманской области и расширении международного сотрудничества с регионами Дании. Ближайшая встреча в столице Заполярья - уже 22 марта на большой конференции по рыболовству в Арктике, работа продолжится на традиционной деловой неделе.







