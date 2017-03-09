Международное сотрудничество в зоне высоких широт. В Заполярье с визитом представительная делегация Королевства Дания

Елена Белкина.

Сегодня руководство Мурманской областной Думы встретилось с представительной датской делегацией, в состав которой входят Чрезвычайный и полномочный посол Королевства Дания в России и члены парламентского комитета по внешней политике. Визит ознакомительный, датчане уже успели побывать в спасательном центре МЧС и Мурманском арктическом государственном университете. Одна из главных тем - защита окружающей среды в Арктике, международное сотрудничество в области экологии.

Председатель комитета по внешней политике Парламента Дании Серен Эсперсен: "Мы приехали к вам из Норвегии, где тоже встречались с парламентариями. Мы видим, что в этом северном регионе происходит быстрое промышленное развитие. И нам интересно, насколько они увязываются с вопросами защиты природы. Хорошо , что между Норвегией и Россией здесь налажено такое тесное взаимодействие, особенно в поисково-спасательных работах в Арктике".

Арктика - территория особая, подчеркнул глава парламентского комитета. Несмотря на существующие сегодня у Европейского союза разногласия с Россией, пять арктических государств, в число которых входит и Дания, в зоне высоких широт все вопросы решают в конструктивном ключе. И мы видим большую политическую волю этих стран к продолжению и развитию сотрудничества в Арктике, стремление решать все вопросы в правовом поле.

Председатель Мурманской областной Думы (фракция " Единая Россия") Сергей Дубовой: "Эта важная встреча для нас и она послужит локомотивом. Парламентарии, как бы, выступают локомотивом, идут впереди, так проще общаться, решая важные государственные вопросы, а через такое общение найти пути для налаживания таких международных отношений".









