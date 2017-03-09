Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
09.03.2017 16:00

Полицейскими задержан подозреваемый в краже денег у пенсионерки

В дежурную часть ОМВД России по Кольскому району с заявлением о краже обратилась 70-летняя пенсионерка.
Полицейским женщина пояснила, при проверке своего счета в банке она обнаружила, что у нее пропало около 60 тысяч рублей.
Оперативниками установлено, что к краже причастен внук потерпевшей. Подозреваемый – 27-летний житель поселка Молочный, ранее неоднократно судимый,– задержан и доставлен в отдел полиции.
Мужчина сознался в содеянном и пояснил, что подключил услугу «мобильный банк» к телефону бабушки, после чего перевел необходимую ему сумму на свою карту.
По факту кражи возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи, – лишение свободы на срок пяти лет.


/ Пресс-служба УМВД России по Мурманской области /
← назад к списку
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 58.26
Евро = 61.71
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272812345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.