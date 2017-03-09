Полицейскими задержан подозреваемый в краже денег у пенсионерки

В дежурную часть ОМВД России по Кольскому району с заявлением о краже обратилась 70-летняя пенсионерка.

Полицейским женщина пояснила, при проверке своего счета в банке она обнаружила, что у нее пропало около 60 тысяч рублей.

Оперативниками установлено, что к краже причастен внук потерпевшей. Подозреваемый – 27-летний житель поселка Молочный, ранее неоднократно судимый,– задержан и доставлен в отдел полиции.

Мужчина сознался в содеянном и пояснил, что подключил услугу «мобильный банк» к телефону бабушки, после чего перевел необходимую ему сумму на свою карту.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи, – лишение свободы на срок пяти лет.





/ Пресс-служба УМВД России по Мурманской области /





