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10.03.2017 10:15

10 марта – День архивов РФ

Уважаемые сотрудники архивов!

Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем архивов Российской Федерации!

Почти три века назад Петр Великий создал архивную службу. А значит, уже тогда было полное понимание того, насколько важным элементом стабильного функционирования государства и жизни общества является задача по сбору и хранению документов. Ведь именно они являются самым достоверным отпечатком минувшего времени. Бесстрастно и точно архивные документы сообщают нам как о грандиозных исторических событиях, так и о подробностях человеческих судеб. И каждый факт заслуживает своего внимания, требует бережного к себе отношения. Такое отношение – это неотъемлемая часть вашей профессии, вашего призвания, вашей миссии служения современникам и будущим поколениям россиян.

Спасибо за вашу вдумчивую, скрупулезную и ответственную работу, за ваш повседневный труд. От всей души желаем вам крепкого здоровья, благополучия, успехов в работе!
 

Губернатор Мурманской области                                                        Марина Ковтун

Председатель Мурманской областной Думы                                     Сергей Дубовой

Федеральный инспектор по Мурманской области                            Андрей Бодягин

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