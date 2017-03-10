10 марта – День архивов РФ

Уважаемые сотрудники архивов!



Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем архивов Российской Федерации!



Почти три века назад Петр Великий создал архивную службу. А значит, уже тогда было полное понимание того, насколько важным элементом стабильного функционирования государства и жизни общества является задача по сбору и хранению документов. Ведь именно они являются самым достоверным отпечатком минувшего времени. Бесстрастно и точно архивные документы сообщают нам как о грандиозных исторических событиях, так и о подробностях человеческих судеб. И каждый факт заслуживает своего внимания, требует бережного к себе отношения. Такое отношение – это неотъемлемая часть вашей профессии, вашего призвания, вашей миссии служения современникам и будущим поколениям россиян.



Спасибо за вашу вдумчивую, скрупулезную и ответственную работу, за ваш повседневный труд. От всей души желаем вам крепкого здоровья, благополучия, успехов в работе!





Губернатор Мурманской области Марина Ковтун



Председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой

Федеральный инспектор по Мурманской области Андрей Бодягин

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