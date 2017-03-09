Весна в Заполярье пока календарная. Но мурманские дворы уже начали спасать от предстоящих паводков

Любовь Дубова.

Сегодня на улице Зои Космодемьянской работает дорожная техника. 4 девятитонных самосвала и погрузчики выполняют предписание комиссии управления Первомайского округа. Первоочередная задача - вывезти снег, который скопился за зиму. Сделать это за один день удается не всегда. В декабре Мурманск "получил" тройную норму осадков, в январе полуторную. Но сложность, традиционно, не в количестве снега.

Начальник отдела по взаимодействию со структурами ЖКХ и благоустройству управления Первомайского округа Игорь Корявко: "Мы находимся по адресу Зои Космодемьянской-26. В прошлом году здесь было подтопление небольшое на данной территории, с учетом рельефа местности. Получается, что здесь самая низкая точка, поэтому в целях подготовки к паводковым мероприятиям в адрес УК МУ "ЖСК" было направлено 7 марта предписание по вывозу ранее складированного снега".

Мастер участка Ирина Овсянникова: "Есть проблемы очень большие, очень неактивные квартиросъемщики, автомобилисты, которые ставят машины. На обращения о том, что будет произведена уборка снега - реакция практически нулевая. Единицы реагируют, единицы убирают".

Вывоз снега со дворов - обязанность управляющих компаний. Сегодня этой работе внимание особое. На носу первые оттепели. Акцент также на сосульки и наледь на крышах, которые весной неизбежны. И если "жилищники" не отреагируют вовремя на замечания горожан, обращений ждут в муниципальном учреждении "Новые формы управления". Где подскажут, как действовать. Специалисты подчеркивают, главное - не выписать штраф, а заставить компанию работать.







