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09.03.2017 15:00

В Полярных Зорях прокуратура добивается закрытия сайтов с запрещенной информацией

Прокуратурой города Полярные Зори по результатам мониторинга сети Интернет выявлены страницы, содержащие запрещенную законом информацию о подборе курьеров для распространения наркотиков, рекомендации по даче взятки, о продаже предметов с нацисткой символикой, порнографические фото- и видео материалы.

В этой связи, по итогам проверки прокуратурой города направлены заявления в суд о признании размещенной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

В целях своевременного принятия прокуратурой города мер к ограничению доступа к информации, направленной на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, а также иной информации, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность, предлагаем пользователям сети Интернет об обнаружении таких материалов информировать прокуратуру города Полярные Зори, для чего направлять по адресу: promo32@prokmurmansk.ru скриншоты страниц или адрес в сети Интернет.

Указанную информацию также можно представить в прокуратуру города лично или почтовой связью.


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