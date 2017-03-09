В Заполярье стартовал муниципальный этап VI Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» - 2017

Школьному этапу предшествовал подготовительный этап, в рамках которого совместно с учреждениями культуры региона состоялись творческие встречи юных любителей чтения с писателями и поэтами Заполярья. Залы школьных библиотек превратились в площадки для мастер-классов по ораторскому мастерству, работали книжные выставки, устные журналы, презентовались новинки литературы, каждый из участников нашел тему для обсуждения в мире литературы.



Следите за анонсами! Информацию по проведению школьного и муниципального этапа конкурса можно найти на сайтах образовательных организаций Мурманской области!





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