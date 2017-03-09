Пожарно-спасательные подразделения Мурманской области ликвидировали пожар в г. Полярные Зори

09 марта 2017 года в 09 часов 56 минут на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании в магазине по адресу: г. Полярные Зори, ул. Энергетиков, д. 27. В результате пожара обгорели потолочные светильники на площади 0,5 м кв. и электропроводка по длине 0,5 м. На месте пожара работало одно пожарно-спасательное подразделение (6 человек личного состава, 2 единицы техники). Причины пожара устанавливаются.



Информационные материалы подготовлены ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области»



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