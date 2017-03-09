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09.03.2017 13:45

В Мурманской области по факту повторного управления автомобилем в состоянии опьянения возбуждены уголовные дела

В городе Апатиты на улице Строителей сотрудниками дорожно-патрульной службы за нарушение Правил дорожного движения был остановлен автомобиль «Субару» под управлением 37-летнего мужчины. У водителя автомобиля имелись признаки алкогольного опьянения.

В ходе проверки установлено, что данный гражданин ранее уже был лишен специального права вождения автомобиля за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения сроком на 18 месяцев.

В Мончегорске сотрудниками ГИБДД задержан  47-летний местный житель, который также управлял автомобилем, находясь в состоянии алкогольного опьянения и ранее был лишен специального права вождения.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст.264.1 УК РФ. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

/ Пресс-служба УМВД России по Мурманской области /
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