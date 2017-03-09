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09.03.2017 13:30

В областной научной библиотеке стартовал цикл лекций, посвященный современной зарубежной литературе

В Мурманской областной научной библиотеке стартовал цикл лекций «Литературная карта мира. Путешествие по современной зарубежной литературе» известных мурманских филологов и преподавателей Марины Наумлюк и Ольги Пожидаевой.
Первую лекцию «Западная литература в контексте постмодернизма» прочитала Марина Наумлюк, кандидат филологических наук, доцент кафедры русской филологии и массовых коммуникаций Мурманского арктического государственного университета. Лектор поделилась размышлениями о философских основах постмодернизма, проанализировав работы известных философов Жана-Франсуа Лиотара, Жана Бодрийяра, Жиля Делеза, Пьера-Феликса Гваттари и Ролана Барта. Марина Наумлюк также провела разбор ключевого понятия постмодернизма – «постмодернистской чувствительности».
Слушатели узнали о символах и образах эпохи постмодерна, выражающих постмодернистское ощущение мира. Течение постмодернизма в западной литературе рассматривалось  через призму творчества разных авторов, принадлежащих как к элитарной, так и к массовой литературе: Хорхе Луиса Борхеса, Умберто Эко, Иэна Макьюэна, Фредерика Бегбедера и других.
В рамках встречи также была представлена выставка литературы по теме лекции.
Цикл лекций «Литературная карта мира. Путешествие по современной зарубежной литературе» продлится в течение года.

/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /
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